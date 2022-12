Prinz Harry sicher: Meghan wurde dem Königshaus zu beliebt!

Prinz Harry (38) meint die Hintergründe erkannt zu haben! Der Sohn von König Charles III. (74) heiratete 2018 die damalige Schauspielerin Herzogin Meghan (41). Was als royale Traumhochzeit begann, endete im Rückzug des Paares aus den Pflichten des Adels. In einer Doku packen Harry und Meghan zurzeit über die Hintergründe aus – auch darüber, weshalb die Stimmung irgendwann kippte. Harry ist sich sicher, dass Meghan schlichtweg zu beliebt wurde!

In der vierten Folge von "Harry & Meghan" kommt unter anderem Nancy Fraser zu Wort, die gut mit dem Paar befreundet ist: "Ich glaube, ihre Australien-Reise war ein Wendepunkt, weil die beiden so beliebt waren..." Dem kann der Duke of Sussex offenbar nur zustimmen. "Wenn jemand einheiratet, wird von ihm erwartet, eine Nebenrolle zu spielen. Wenn derjenige die Rolle dann besser erfüllt als diejenigen, die dazu geboren wurden, werden die Leute sauer", schilderte Harry seine Sicht der Dinge.

Der Palast habe demnach Sorge gehabt, dass Harry und Meghan seinem Bruder Prinz William (40) und dessen Frau Prinzessin Kate (40) das Rampenlicht streitig machen könnte. Schließlich steht William vor Harry in der Thronfolge. "Sie sind eben der Meinung, dass ihre Unternehmungen nur gelingen können, wenn sie auf den Titelblättern der Magazine und Zeitungen sind", erklärte Harry seine Ansichten.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, September 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, November 2017

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan vor Schloss Balmoral

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de