Nach sieben Monaten: Boris Becker ist aus dem Knast raus!

Boris Becker (55) ist wieder ein freier Mann! Im April war der einstige Tennisstar wegen Insolvenzverschleppung zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Seine Strafe saß der Ex-Mann von Lilly Becker (46) in einem Londoner Gefängnis ab. In den vergangenen Tagen wurden jedoch einige Gerüchte laut, dass er nach Deutschland abgeschoben werden könnte. Und tatsächlich: Boris sitzt nicht länger im Gefängnis!

Das bestätigte nun Bild. Demnach wurde Boris am heutigen Morgen gegen acht Uhr aus der Londoner Strafanstalt Huntercombe in Oxfordshire entlassen. Nach sieben Monaten hinter Gittern ist der 55-Jährige nun also wieder ein freier Mann – und er wird nach Deutschland abgeschoben. Das Weihnachtsfest kann der ehemalige Tennisweltstar also mit seinen Liebsten verbringen.

In Deutschland muss Boris im Übrigen nicht nochmal hinter Gitter. "In dem Moment, in dem Herr Becker in Deutschland landet, ist seine Strafe abgeschlossen", hatte ein Sprecher des britischen Innenministeriums dazu gegenüber Bunte erklärt. In Boris' Heimat gäbe es keine zusätzlichen Auflagen.

