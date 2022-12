Nach acht Monaten Haft: Boris Becker soll jetzt freikommen!

Wird das Boris Beckers (55) Weihnachtsgeschenk? Wegen Insolvenzverschleppung wurde er zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, die er seit April in einem Londoner Gefängnis absitzt. Doch länger ist klar, dass der Tennisstar wohl nicht die komplette Zeit hinter Gittern bleiben muss: Britische Medien berichteten, dass er nach Deutschland abgeschoben werden soll, was ihm mehrere Monate seiner Strafe ersparen würde. Und Boris soll nun sogar schon in er kommenden Woche nach Deutschland ausgeflogen werden.

Wie Mirror berichtete, wurde der Sportler für ein Schnellverfahren zugelassen, mit dem ausländische Häftlinge abgeschoben und somit die britischen Gefängnisse entlastet werden sollen. Somit könnte Boris noch vor Weihnachten nach Deutschland zurückkehren und dort von da an als freier Mann leben. Allerdings dürfte er bis zum Verstreichen seiner kompletten Strafe auch nicht mehr nach Großbritannien zurückkehren, wo er seit 2012 lebt. Auch seine Ex-Frau Lilly Becker (46), der gemeinsame Sohn Amadeus (12) und seine Lebensgefährtin Lilian de Carvalho Monteiro wohnen dort.

Offiziell bestätigt ist der Entlassungstermin noch nicht. Einer von Boris' ehemaligen Sprechern scheint jedoch optimistisch zu sein. "Wir freuen uns für Boris, dass er sich für eine vorzeitige Entlassung qualifiziert und nach Deutschland reisen kann, auch wenn England seit vielen, vielen Jahren seine Heimat ist. Ich bin sicher, dass es ihm und seiner Familie viel bedeuten wird, zu Weihnachten wieder vereint zu sein", soll er laut der Zeitung im vergangenen Monat gesagt haben.

Anzeige

Getty Images Boris Becker, 2016 in Köln

Anzeige

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker im April 2022 in London

Anzeige

Getty Images Boris Becker im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de