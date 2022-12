Neue Liebe: Betty Taube ist seit acht Monaten vergeben!

Betty Taube (28) ist wieder in festen Händen! Vergangenes Jahr hatte das Model verkündet, dass die Ehe mit dem Fußballer Koray Günter (28) gescheitert ist. Danach kam es immer wieder zu Gerüchten um ihr Liebesleben. Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin präsentierte sich immer häufiger mit einem Mann namens Jeremy. Jetzt ließ sie die Bombe platzen und bestätigte, dass sie in einer Beziehung ist!

