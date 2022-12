Offiziell bestätigt: Daran starb Stephen "tWitch" Boss (†40)

Jetzt ist es traurige Gewissheit. Am Mittwoch wurde bekannt, dass der DJ Stephen "tWitch" Boss im Alter von nur 40 Jahren gestorben ist. Warum das Leben des DJs, der regelmäßig in Ellen DeGeneres (64) Talkshow zu sehen war, ein so frühes Ende nahm, war zunächst unklar. Ein Insider berichtete, dass Stephen (40) von zu Hause verschwunden und später leblos in einem Hotelzimmer aufgefunden worden sein soll. Angeblich erlag er einer Schussverletzung. Nun wurde die Todesursache offiziell bestätigt.

Wie die US-amerikanischen Behörden gegenüber People bestätigten, habe der Profitänzer sich selbst in den Kopf geschossen und dadurch das Leben genommen. Zudem hieß es in dem Statement, dass Stephen bereits am Dienstag verstorben ist. Der Vorfall habe sich in einem Motel in Encino in der Metropolregion Los Angeles ereignet.

Stephens Frau, Allison Holker, hatte dem Magazin am Mittwoch bestürzt von seinem Tod erzählt. "Stephen erleuchtete jeden Raum, den er betrat. Er schätzte Familie, Freunde und Gemeinschaft über alles", betonte die Witwe. Ihr Ehemann und Vater ihrer drei gemeinsamen Kinder sei das Rückgrat der Familie gewesen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Stephen Boss mit Frau und Kindern

Getty Images Stephen "tWitch" Boss im Dezember 2022

Getty Images Stephen "tWitch" Boss und seine Frau Allison Holker



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de