Offiziell: Carly Rae Jepsen schwärmt von ihrem Freund Cole

Carly Rae Jepsen (37) schwebt im siebten Himmel! Durch ihren Hit "Call Me Maybe" wurde sie 2012 zum gefeierten Star mit Millionen Fans. Über ihr Privatleben erfuhren ihre Anhänger jedoch nie sonderlich viel. Nur in ihren Songs berichtete die Sängerin beispielsweise über ihre wilden Erfahrungen mit Dating-Apps. Die braucht sie jetzt aber nicht mehr: Carly ist in einer glücklichen Beziehung mit dem Musikproduzenten Cole M.G.N.!

Nachdem sie ihre Liebe monatelang geheimgehalten hatte, teilte Carly im vergangenen Monat auf Instagram ein Geburtstagsvideo, in dem der sechsfache Grammy-Gewinner ihr eine Torte überreicht und einen Kuss gibt. "Ich bin vorsichtig damit, [über die Beziehung zu posten], weil es etwas ist, das ich schützen und für mich behalten möchte", erklärte die Musikerin People dazu. Andererseits wolle sie ihr Glück natürlich auch mit der Welt teilen. "Ich bin definitiv sehr begeistert von ihm", schwärmte die 37-Jährige.

Auch einige Songs habe sie schon zusammen mit ihrem Freund aufgenommen – jedoch nur privat und nicht zur Veröffentlichung. "Nur aus Freude am Machen", stellte Carly klar. Ein gemeinsames Lied wird von den Turteltauben also nicht so bald kommen...

Instagram / carlyraejepsen Musikerin Carly Rae Jepsen mit ihrem Schatz Cole

Getty Images Carly Rae Jepsen, Sängerin

