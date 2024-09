Überraschung: Carly Rae Jepsen und ihr Freund sind verlobt

Süße Neuigkeiten von Carly Rae Jepsen (38): Die "This Kiss"-Interpretin und ihr Freund Cole M.G.N. haben sich verlobt! Auf ihrem Instagram-Kanal teilt die Kanadierin eine Reihe von Bildern, auf denen sie unter anderem stolz ihren Verlobungsring präsentiert. "Sehr verlobt hier drüben", schreibt sie zu den Schnappschüssen von sich und dem Musikproduzenten und fügt ihren Worten ein Ring-Emoji sowie ein rotes Herz hinzu.

Carlys Follower sind wegen der überraschenden Ankündigung völlig aus dem Häuschen und bringen ihre Freude in der Kommentarspalte unter dem Beitrag zum Ausdruck. "Ich freue mich so sehr für euch beide. Glückwunsch und bleibt für immer verliebt" oder "Wie toll! Was für ein schönes Paar ihr doch seid" sind nur zwei der zahlreichen Kommentare. Ein weiterer User schreibt "Ich bin verlobt, also ruf mich vielleicht eher nicht an" und macht damit eine witzige Anspielung auf den Hit "Call Me Maybe", der der 38-Jährigen im Jahr 2011 zu ihrem Durchbruch verhalf.

Carly machte ihre Beziehung mit Cole im November 2022 publik. Sie veröffentlichte ein Geburtstagsvideo auf ihrem Social-Media-Profil, in dem der mehrfache Grammy-Gewinner der "I Really Like You"-Sängerin eine Torte überreicht und ihr einen zärtlichen Kuss gibt. "Ich bin vorsichtig damit, [über die Beziehung zu posten], weil es etwas ist, das ich schützen und für mich behalten möchte", erklärte die Musikerin damals gegenüber People und stellte klar: "Ich bin definitiv sehr begeistert von ihm."

Instagram / carlyraejepsen Cole M.G.N. und Carly Rae Jepsen im Februar 2024

Instagram / carlyraejepsen Carly Rae Jepsen und Cole M.G.N., Januar 2024

