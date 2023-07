Carly Rae Jepsen veröffentlicht ersten Song mit ihrem Freund

Davon handelt ihr neuer Song! 2012 wurde Carly Rae Jepsen (37) durch ihren Hit "Call Me Maybe" zum gefeierten Star mit Millionen Fans. Über ihr Privatleben erfuhren ihre Anhänger jedoch nie sonderlich viel. Lediglich in ihren Songs berichtete die Sängerin beispielsweise über ihre wilden Erfahrungen mit Dating-Apps. Doch im Dezember 2022 gab Carly dann jedoch bekannt: Sie datet den Musikproduzenten Cole M.G.N.! Jetzt veröffentlichen die Turteltäubchen einen gemeinsamen Song.

Gegenüber People gibt die Musikerin zu, dass ihr neuer Song "So Right" von der Beziehung der beiden handele. Der Track beginnt sogar mit einem Sketch darüber, ob es eine gute Idee für sie sei, nach Feierabend noch abzuhängen. Obwohl es der erste Song von Carly und Cole ist, wird es vermutlich nicht der letzte sein. "Ich denke, dass die Fans bei zukünftigen Projekten noch viel mehr von unserer Zusammenarbeit sehen werden", stellt die Sängerin klar.

Ende Dezember 2022 überraschte der Star seine Fans mit einem Video auf Instagram, auf dem sie ihren Freund erstmalig zeigte. "Ich bin vorsichtig damit, [über die Beziehung zu posten], weil es etwas ist, das ich schützen und für mich behalten möchte", erklärte sie dem Magazin wenig später. Dennoch habe sie ihr Glück teilen wollen.

Anzeige

ActionPress Carly Raye Jepsen auf dem "Glastonbury"-Festival

Anzeige

ActionPress Carly Rae Jepsen auf der Bühne

Anzeige

Instagram / carlyraejepsen Musikerin Carly Rae Jepsen mit ihrem Schatz Cole

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de