Nach Doku: Könnten Prinz Harry und Meghan Titel verlieren?

Mit der Veröffentlichung der Dokumentation "Harry & Meghan" auf Netflix war das britische Königshaus so gar nicht einverstanden. Denn dort plaudern Prinz Harry (38) und seine Frau Meghan (41) ganz schön aus dem Nähkästchen. Mit ihrer Hochzeit waren dem Paar die Titel Herzog und Herzogin von Sussex von Queen Elizabeth II. (✝96) verliehen worden. Aufgrund ihres Verhaltens wird nun von vielen erwartet, dass der amtierende Monarch König Charles III. (74) ihnen diese wieder entzieht. Doch wie wahrscheinlich ist es, dass Harry und Meghan ihre Titel verlieren?

Laut einer Quelle des Palastes sei das eher unwahrscheinlich. "Ihnen die Titel wieder wegzunehmen ist nichts, was der König in Betracht ziehen würde", behauptete der Insider gegenüber Page Six. Denn das sei zu "kleinkariert und bestrafend". Er fügte hinzu: "Es würde dazu führen, dass die Sussexes behaupten, dass es ein Akt der Vergeltung sei und der Beweis, dass sie nie in der Königsfamilie willkommen waren."

Die letzten Folgen von "Harry & Meghan" werden morgen auf dem Streamingdienst Netflix erscheinen. Darin wird es um den Umzug des Paares in die weit entfernten USA gehen. Außerdem soll ihr Verlassen des britischen Königshauses und was letztendlich dazu geführt hat, thematisiert werden.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im September 2022

Anzeige

Getty Images König Charles III. im November 2022

Anzeige

Netflix Herzogin Meghan und Prinz Harry für ihre Netflix-Doku "Harry & Meghan"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de