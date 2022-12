"Tiefpunkt": Boris Becker zeigt sich in Doku ganz emotional!

Boris Becker (55) wird seine Geschichte erzählen. Momentan sitzt das ehemalige Tennis-Ass hinter Gittern. Im April war er wegen Insolvenzverschleppung zu einer zweieinhalbjährigen Haft verurteilt worden. Am Donnerstag wurde nun verkündet, dass der Ex-Sportler nach sieben Monaten im Knast nach Deutschland abgeschoben wird. Doch auch beruflich geht bei Boris nun wieder bergauf: Denn der Tennisstar bekommt jetzt seine eigene Doku!

In den vergangenen Wochen war bereits häufiger darüber spekuliert worden, dass Boris seinen eigenen Dokumentarfilm bekommt. Nun scheint das Ganze in trockenen Tüchern zu sein. The Sun liegen erste Ausschnitte des Filmes vor. Drei Jahre lang wurde der 55-Jährige von einem Kamerateam begleitet – auch kurz vor dem Antritt seiner Haftstrafe wurde er interviewt. "Ich werde mich dem stellen, ich werde mich nicht verstecken oder weglaufen. Ich werde jede Strafe akzeptieren, die ich bekommen werde", erklärte Boris damals unter Tränen. Mit der Gefängnisstrafe habe Boris seinen "persönlichen Tiefpunkt" erreicht, wie er selbst erklärte.

Name und Erscheinungsdatum der Doku sind aktuell noch nicht bekannt – doch es verspricht, emotional zu werden. Zudem sollen angeblich auch einige Weggefährten des Ex-Mannes von Lilly Becker (46) zu Wort kommen. Beispielsweise wird vermutet, dass Boris' Ex-Schützling Novak Djokovic (35) sich ebenfalls äußern wird.

Getty Images Lilly und Boris Becker, 2018 in Monaco

Getty Images Boris Becker im April 2022

Getty Images Boris Becker und Novak Djokovic, 2020

