Trennung von Scott Disick: Hat seine Ex Amelia einen Neuen?

Ist Amelia Gray Hamlin (21) wieder in festen Händen? Im September 2021 wurde bekannt, dass das Model und der Realitystar Scott Disick (39) nach fast einem Jahr einen Schlussstrich unter ihre Beziehung gezogen haben. Seither macht der Ex von Kourtney Kardashian (43) immer wieder mit Flirtgerüchten auf sich aufmerksam. Nun scheint aber auch Amelia jemanden kennengelernt zu haben: Zumindest wurde sie jetzt ziemlich vertraut mit einem Unbekannten gesehen.

Paparazzi-Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen die 21-Jährige in männlicher Begleitung in Los Angeles. Der bisher anonyme Mann ist lässig gekleidet und etwas größer als sie. Da er eine Sonnenbrille trägt, ist von ihm abgesehen davon nicht allzu viel zu erkennen. Fest steht allerdings, dass er Amelia etwas näher stehen dürfte: Die beiden lächelten sich auf einigen Fotos süß an und umarmten sich. Ob und was genau zwischen den beiden läuft, ist aber nicht bekannt.

Wenn Amelia ihren Begleiter tatsächlich datet, könnte sich dieser auf kritische Schwiegereltern gefasst machen. Immerhin waren ihre Mutter, Real Housewives of Beverly Hills-Star Lisa Rinna und ihr Vater, der Schauspieler Harry Hamlin, von ihrer Beziehung mit Scott damals alles andere als begeistert. Vor allem der Altersunterschied von 18 Jahren war ihnen ein Dorn im Auge. "Wieso kann es nicht Harry Styles sein? Warum zur Hölle muss es Scott Disick sein?", hatte sich Lisa in einer Folge ihrer Realityshow aufgeregt.

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick mit seiner Freundin Amelia Hamlin

Instagram / ameliagray Amelia Gray Hamlin, Model

Getty Images Lisa Rinna, Amelia Gray Hamlin und Harry Hamlin in New York

