Was ist da los? Tom Kaulitz ständig in der Notaufnahme

Wie steht es um die Gesundheit von Tom Kaulitz (33)? Der Musiker zeigt sich seinen Fans gegenüber stets offen. Mit seinem Bruder Bill Kaulitz (33) bespricht er im gemeinsamen Podcast oftmals private und auch äußerst intime Details. So diskutierten die beiden Tokio Hotel-Stars über die Po-Behaarung des jeweils anderen und über Toilettengänge. Doch diesmal ging der Talk der Brüder in eine etwas ernstere Richtung: Tom sprach über seine Krankenhausaufenthalte.

In der neuesten Episode von "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" scherzten die zwei wie gewohnt und schafften dann den Übergang in ein anderes Thema. Obwohl Heidi Klums (49) Ehemann nicht viel über seinen Gesundheitszustand verraten wollte, erklärte er: "Es ist etwas, wo der amerikanische Arzt dir sagt: 'Das könnte unangenehm werden'". Sein Bruder Bill nahm das Ganze mit Humor: "Es ist so, Tom: Du zerfällst! Ich kriege alle zwei Minuten einen Anruf von deiner Frau, 'wir sind wieder auf dem Weg in die Notaufnahme'. Das heißt: Wie ernst kann ich es noch nehmen?"

Bill musste sich in der Vergangenheit selbst einer Operation unterziehen, die er in einer Podcast-Folge näher beschrieben hatte. Laut dem 33-Jährigen war er an einer Vorstufe von schwarzem Hautkrebs erkrankt – der Eingriff sei jedoch gut verlaufen.

