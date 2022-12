"Bachelor in Paradise"-Shakira offenbart Danilo ihre Gefühle

Hat Christina Rusch (24) alias Shakira endlich Glück in der Liebe? Der Lockenkopf nimmt an der diesjährigen Staffel von Bachelor in Paradise teil. Dort hatte sie mit diversen Mitstreitern geturtelt, bis sie mit Danilo Sellaro anbandelte. Der hatte eigentlich ein Auge auf Jade Übach (28) geworfen, bis die mit Max Adrio (33) fremdknutschte. Seitdem verstehen sich Shakira und Danilo prächtig. Nun offenbart die Beauty ihm ihre Gefühle!

In der siebten Folge von "Bachelor in Paradise" stellen die Reality-TV-Stars einander eines ihrer Familienmitglieder vor. Nachdem Danilo Shakiras Mutter gesteht: "Ich bin wirklich froh, sie kennengelernt zu haben", platzt es aus der 24-Jährigen gegenüber seiner Schwester heraus: "Er ist so ein gefühlvoller Mensch. Er war immer für mich da. Und deshalb sage ich immer: Aus Freundschaft wurde mehr bei uns." Danach küsst Shakira ihren Flirt und macht deutlich, dass sie froh sei, so offen mit ihren Gefühlen umgegangen zu sein.

Während die ehemalige Bachelor-Kandidatin von Danilo schwärmt, äußert der sich allein vor der Kamera zurückhaltender. Er scheint nicht so angetan von ihr zu sein wie sie von ihm. "Verliebtsein ist für mich ein Riesenwort", stellt er klar. Für ihn bedeute es schon ein bisschen mehr als das, was er für Shakira fühle.

"Bachelor in Paradise" ab dem 3. November 2022 wöchentlich auf RTL+.

