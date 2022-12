"Bin ich tot?": Kate Winslet hält sieben Minuten die Luft an

Als Schauspielerin übertrifft sich Kate Winslet (47) immer wieder selbst! "Avatar: The Way of Water" lockt derzeit die Filmfans mit großen Erwartungen ins Kino. In der langersehnten Fortsetzung spielt der Titanic-Star die Rolle der Ronal. Die Dreharbeiten waren dabei nicht immer leicht für die Hollywood-Beauty. Für eine Unterwasserszene hält Kate ganze sieben Minuten lang die Luft an und stellt damit einen neuen Rekord auf!

"Ich habe ein Video davon, wie ich aufgetaucht bin und gefragt habe: 'Bin ich tot?'", erinnert sich die 47-Jährige gegenüber Total Film Magazine. Kurz darauf habe sie jedoch sofort erfahren wollen, wie lange sie die Luft angehalten habe – es waren über sieben Minuten! Damit bricht sie den Rekord von Tom Cruise (60) für das längste Luftanhalten bei einem Filmdreh. "Ich konnte es nicht fassen", berichtet Kate.

Während der erste Teil von Avatar in der wunderschönen Natur des Planeten Pandora spielt, nimmt in der Fortsetzung eine Unterwasserwelt einen Teil des Schauplatzes ein. Für die weiteren Streifen hat der Filmproduzent auch schon so einige Pläne. "Im fünften Film wird es einen Teil der Story geben, der auf der Erde spielen wird", plaudert er gegenüber io9 aus.

Kate Winslet, Schauspielerin

Kate Winslet bei den Emmy Awards, 2021

Kate Winslet bei der Premiere von "Avatar: The Way of Water"

