"Avatar"-Produzent verrät: Hier wird der fünfte Teil spielen

Es gibt große Pläne für das Avatar-Franchise! Diese Woche erscheint nach 13 Jahren Wartezeit endlich der zweite Teil "Avatar: The Way of Water". Tatsächlich ist inzwischen auch bekannt, dass Schöpfer James Cameron (68) insgesamt fünf Filme geplant hat! Teil drei soll 2024 erscheinen, Teil vier 2026 und der letzte dann 2028. Während an dem dritten und vierten Part schon fleißig gearbeitet wird, soll es für den anderen bisher nur grobe Pläne geben. Jetzt enthüllte der "Avatar"-Produzent aber ein spannendes Detail: Hier wird der fünfte Teil unter anderem spielen!

Im Interview mit io9 plauderte Jon Landau aus: "Im fünften Film wird es einen Teil der Story geben, der auf der Erde spielen wird." Zur Erinnerung: Bisher sah man Jake, Neytiri und die restlichen Na'vi aus "Avatar" nur in der wilden Natur ihres Heimatplaneten Pandora – und in Teil zwei nun auch in einer Unterwasserwelt. "Wir machen das, um ihnen die Augen zu öffnen, Neytiris Augen zu öffnen, was auf der Erde existiert. [...] Wir wollen Neytiri zeigen, dass nicht alle Menschen böse sind. Dass einen die Entscheidungen definieren, die man im Leben trifft", erklärte der Produzent.

"Ich denke, im Moment wollen wir, dass jeder Film genau das tut, was der erste Film getan hat", verriet Jon weiter. "Wir wollen, dass die Zuschauer sagen: 'Wow, wo sollen sie denn noch hin? Sie haben uns gerade alles auf Pandora gezeigt.' Dann sagt man: 'Heiliger Strohsack. Sie gehen zu den Ozeanen. Wow!' Und immer so weiter." Wie findet ihr die Idee, dass die Na'vi im fünften "Avatar"-Film auf die Erde kommen werden? Stimmt ab!

Berliner,Alex J. ; ActionPress Die Schauspieler Stephen Lang, Sigourney Weaver, Produzent Jon Landau, Zoe Saldana und Sam Worthing

SIPA PRESS/Action Press Sam Worthington und Zoe Saldana im "Avatar: The Way of Water"-Trailer

ActionPress Sam Worthington und Zoe Saldana im Film "Avatar"

