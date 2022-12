Eddie Murphy soll für sein Lebenswerk ausgezeichnet werden

Über diese Auszeichnung freut sich Eddie Murphy (61) sicherlich sehr! Der US-Amerikaner ist schon seit Jahren als Schauspieler total erfolgreich. Er spielte unter anderem in der Beverly-Hills-Cop-Reihe, den Filmen "Der Glücksritter" und "Dr. Dolittle" und erhielt für seine schauspielerischen Leistungen zahlreiche Preise – darunter einen Golden Globe, einen Grammy und den Mark-Twain-Preis. Nun wird Eddie aber eine ganz besondere Ehre zuteil: Er wird bald für sein Lebenswerk ausgezeichnet!

Das berichtet nun DailyMail. Bei der 80. Verleihung der Golden Globes, die am 10. Januar 2023 in Beverly Hills stattfindet, soll der 61-Jährige den Cecil B. DeMille Award erhalten. Dieser Preis wird schon seit 1952 verliehen und "an eine talentierte Person für ihre herausragenden Beiträge in der Welt der Unterhaltung" vergeben. In einem Statement bestätigten die Organisatoren die Neuigkeiten bereits. "Wir fühlen uns geehrt, den diesjährigen Cecil B. DeMille Award an den ikonischen und hochgeschätzten Mr. Eddie Murphy zu verleihen", freute sich die HFPA-Präsidentin Helen Hoehne.

In den vergangenen Jahren haben bereits zahlreiche bekannte Persönlichkeiten den Cecil B. DeMille Award erhalten – darunter Oprah Winfrey (68), Steven Spielberg (75), George Clooney (61), Denzel Washington (67) und Tom Hanks (66). Bislang äußerte sich Eddie allerdings noch nicht selbst zu den Neuigkeiten.

