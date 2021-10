Für Eddie Murphy (60) läuft es beruflich richtig rund! 1988 hatte der Schauspieler für einen seiner wohl bekanntesten Filme vor der Kamera gestanden: "Der Prinz aus Zamunda". Rund 33 Jahre später erschien vergangenen März der zweite Teil mit Eddie in der Hauptrolle, jedoch nicht im Kino sondern auf dem Streamingdienst Amazon Prime. Und scheinbar konnte Eddie nicht nur die Zuschauer mit seiner Performance überzeugen: Er zog jetzt einen Hammer-Deal mit Amazon an Land.

Wie dwdl.de berichtete, haben die Amazon Studios mit dem Zehnfach-Papa einen sogenannten First-Look-Deal abgeschlossen. Im Rahmen dieses Vertrags wird Eddie in drei Filmen von Amazon Studios die Hauptrolle übernehmen – um welche es sich dabei handelt, ist noch unklar. Außerdem entwickelt der 60-Jährige eigene Filmprojekte und hat dabei auch immer die Möglichkeit, die Titelfigur zu spielen.

Doch auch mit einem anderen Streamingdienst arbeitet Eddie Murphy in Zukunft näher zusammen. Mit Netflix wird der Hollywoodstar "Beverly Hills Cop 4" produzieren. Für das Online-Portal verkörperte Eddie in "Dolemite Is My Name" 2019 bereits die Comic-Persönlichkeit Rudy Ray Moore.

Eddie Murphy, Schauspieler

Eddie Murphy bei den Golden Globe Awards 2020

Schauspieler Eddie Murphy

