Herzogin Meghan und Harry verraten: So kam es zum Megxit!

Warum haben Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (38) sich wirklich für den Megxit entschieden? 2020 sorgte das Paar für eine Menge Aufruhr in den Medien, als sie sich entschieden, dem britischen Königshaus den Rücken zu kehren und ihre royalen Pflichten niederzulegen. Der Ausstieg verärgerte nicht nur das Königshaus, sondern auch das britische Volk. Es kostete sie viele Sympathien. Doch diesen Schritt machten sie nicht leichtfertig, wie die beiden jetzt in ihrer Dokumentation "Harry & Meghan" verraten. Ihre Aufgaben vollständig abzugeben, kam zunächst eigentlich gar nicht infrage. Aber am Ende blieb ihnen offenbar nur der endgültige Ausstieg...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de