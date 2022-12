Eklig? Blutegel tummeln sich auf Machine Gun Kellys Bauch!

Megan Fox (36) ist also nicht die Einzige, die Machine Gun Kellys (32) Blut trinkt! Seit 2020 ist die Schauspielerin nun schon an der Seite des Rappers und gemeinsam machen sie seitdem regelmäßig verrückte Schlagzeilen. So haben die Transformers-Darstellerin und der Musiker unter anderem am Tag ihrer Verlobung gegenseitig ihr Blut getrunken. Diese Ehre wird nun offenbar auch jemand anderem zuteil. Machine Gun Kelly lässt nämlich Blutegel auf seinem Bauch los!

In seiner Story auf Instagram postete der gebürtige Texaner ein Video von seinem freien Oberkörper und zoomt auf die Stelle, an der sich ein paar Blutegel tummeln. Die scheinen sich sehr über das ihnen dargebotene Festmahl zu freuen und saugen begeistert an seiner Haut. Dass das womöglich nicht das erste Mal ist, dass Machine Gun Kelly die Tiere auf sich loslässt, beweist sein hinzugefügter Text. Darin bezeichnet er die Blutegel als seine "besten Freunde".

Blut scheint es dem Pärchen auf jeden Fall ziemlich angetan zu haben. Denn der 32-Jährige trägt außerdem ein Amulett mit dem Blut seiner Liebsten um den Hals! "Sie war im Begriff, die Stadt zu verlassen, um einen Film in Bulgarien zu drehen. Wir waren damals gerade frisch zusammen. Ich war ein bisschen am Ausflippen, weil ich sie dort nicht besuchen konnte", erklärte Machine Gun Kelly damals die Hintergründe in der The Ellen DeGeneres Show. Aus diesem Grund habe Megan ihm das Andenken geschenkt.

Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly, 2022

Anzeige

Instagram / machinegunkelly Blutegel tummeln sich auf Machine Gun Kellys Bauch

Anzeige

Instagram / meganfox Megan Fox und Machine Gun Kelly im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de