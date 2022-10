Schnupft Machine Gun Kelly etwa Kokain von Megans Brüsten?

Allmählich erweckt es den Anschein, als ob Machine Gun Kelly (32) und Megan Fox (36) niemanden mehr schocken könnten. Seit 2020 sind sie nun schon ein Paar und sind seitdem ständig in den Schlagzeilen. Die Transformers-Schauspielerin und der Rapper hatten unter anderem nach ihrer Verlobung gegenseitig ihr Blut getrunken. Nach einer Halloweenparty schlugen sie nun erneut über die Stränge. Schnupft Machine Gun Kelly in einem seiner Videos etwa Kokain von Megans Brüsten?

Vor wenigen Tagen hatte sich das Paar auf einer Promi-Party ganz unter dem Motto Halloween gezeigt. Verkleidet hatten sie sich dabei als das ehemalige Kultpaar Pamela Anderson (55) und Tommy Lee (60). Am Samstag veröffentlichte Machine Gun Kelly ein Video auf Instagram, in dem er im Outfit des Mötley Crüe-Drummers eine puderige Substanz mit einem zusammengerollten Geldschein von der Brust seiner Partnerin schnupft. Anschließend leckte er über die Stelle und gab seiner besseren Hälfte einen Kuss. Die Unterschrift des Videos lautete: "Happy Halloween, Jungfrauen!"

Auch wenn es sich bei der Substanz vermutlich nicht wirklich um Kokain handelte, so ließ der Clip die Nutzer dennoch geschockt zurück. Denn unter der Fanbase des Musikers befinden sich auch viele junge Menschen, die zu ihm aufsehen. "Ich kann euch nicht länger in Schutz nehmen, was zur Hölle soll das?", kommentierte eine Person. Eine andere schrieb: "Deine Musik mag ja gut sein, aber die Drogen? Die nicht."

Backgrid / ActionPress Megan Fox und Machine Gun Kelly im Oktober 2022

Instagram / meganfox Megan Fox und Machine Gun Kelly im Oktober 2022

Getty Images Machine Gun Kelly im Oktober 2022

