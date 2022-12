Katie Price erinnert sich an "glückliche Tage" ihrer Ex-Ehe

Katie Price (44) erinnert sich an alte Zeiten. Im Jahr 2004 lernte sie den Sänger Peter Andre (49) in der britischen Ausgabe des Dschungelcamps kennen und lieben. Etwa ein Jahr später heiratete das Paar. Während ihrer gemeinsamen Zeit bekamen sie zwei Kinder zusammen. Im Jahr 2009 ließen sie sich jedoch wieder scheiden, woraufhin es einige Streitereien zwischen Katie und Peter gab. Dennoch teilte Katie jetzt ein Bild, das sie an die guten Zeiten mit Peter erinnert.

"Glückliche Tage in Amerika", kommentierte Katie das Bild in ihrer Instagram-Story, welches sie von einem Fan-Account teilte. Darauf ist sie zu sehen, wie sie ihren Sohn Harvey an der Hand hält und ihre Tochter Princess auf dem Arm trägt. Das Foto wurde wohl aufgenommen, als das Ex-Model mit ihrem damaligen Ehemann Peter in Los Angeles im Urlaub war. Auf den weiteren Bildern des Fan-Beitrags – auf denen ihre Kinder ungefähr im gleichen Alter zu sehen waren – wirkten sie sehr glücklich. Drei Monate nach dem Urlaub sollen Katie und Peter sich allerdings getrennt haben.

Nach ihrer Ehe mit Peter war Katie noch zwei weitere Male verheiratet. Doch auch diese Beziehungen hielten nur wenige Jahre an. Insgesamt ist Katie Mutter von fünf Kindern, die drei unterschiedlichen Väter haben.

Anzeige

Instagram / the_pricey_katieprice Katie Price mit ihren Kindern Harvey und Princess, 2009

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de