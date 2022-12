"Alles ist an Ort und Stelle": Anna Adamyan ist megahappy!

Ihr Baby wächst und gedeiht! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Anna Adamyan (26) versucht seit Jahren, schwanger zu werden. Durch ihre Endometriose wurden ihr aber einige Steine in den Weg gelegt. Vor wenigen Tagen verkündete sie dann überglücklich, dass ihre künstliche Befruchtung geglückt ist. Nun erwarten sie und ihr Mann Sargis Adamyan (29) ein gemeinsames Kind. Im Netz gibt Anna jetzt einen Einblick von ihrer Ultraschalluntersuchung!

"Am Mittwoch hatten wir unser erstes Kennenlernen. Der erste Ultraschall war für 5+2 recht früh, doch wir konnten schon die maximale Entwicklung sehen. Wir durften also mehr sehen, als erwartet war", schreibt sie zu Instagram-Bildern, auf denen sie überglücklich ihren Ultraschall hochhält und fügt hinzu: "Alles ist an Ort und Stelle, die Fruchthöhle hat eine perfekte Größe und alles Weitere hat sich ebenfalls schon gezeigt. Es war so wundervoll zu sehen!" Auch ihr Mann Sargis sei dabei gewesen und freue sich schon auf den nächsten Termin.

Anna befindet sich aktuell in der sechsten Schwangerschaftswoche. Dass sie mit der Bekanntmachung nicht bis zur zwölften Woche gewartet hat, ist ihr allerdings egal. "Ich möchte hier weder was verheimlichen noch lügen müssen, schon gar nicht bei so etwas Wundervollem", erklärte sie auf Instagram.

Instagram / anna.wilken Sargis und Anna Adamyan im Dezember 2021

Instagram / annaadamyan Model Anna Adamyan im Dezember 2022

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

