Nach Anna-Carina: Dackel Lotti hat Stefan Mross verlassen!

Verliert Stefan Mross (47) jetzt auch noch seine geliebte Lotti? Die Herrchen des gemeinsamen Dackels – das Schlagerduo Stefan und Anna-Carina Woitschack (30) – gaben nach über drei Jahren Ehe im November ihr Liebes-Aus bekannt. Während die einstige DSDS-Teilnehmerin schon einen neuen Mann an ihrer Seite hat und der ihr sogar bei dem Auszug aus dem Liebesnest mit ihrem Ex geholfen haben soll, ist Stefan nun ganz alleine. Denn: Auch der gemeinsame Dackel, den sich das Paar teilte, wurde ihm aus dem Leben gerissen!

Wie Bild erfahren haben will, ist Hundedame Lotti bei Carinas Auszug mit zu seiner Mutter gezogen. Angeblich werde sie dort weiterhin auch erst einmal wohnen bleiben. "Lotti geht es super", teilte die Blondine dem Boulevardmagazin auf Anfrage mit. Es ist unklar, ob Stefan Kontakt zu Lotti hat oder nicht.

Ob er sich von seinen beiden Mädels ablenken will? Anfang Dezember hatte Evelyn Burdecki (34) ein Foto veröffentlicht, das sie gemeinsam mit dem 47-Jährigen in einem Klub in der polnischen Hauptstadt Warschau zeigt. Zwar hat die TV-Bekanntheit eine Romanze bereits dementiert, doch Fans tippen weiterhin auf eine Liebesbeziehung zwischen den beiden.

Getty Images Stefan Mross im April 2022

Getty Images Stefan Mross, Moderator

Instagram / evelyn_burdecki Stefan Mross und Evelyn Burdecki im Dezember 2022 in Warschau

