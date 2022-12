Was ist da los? Walentina Doronina filmt Beef mit Alicia!

Was genau ist da vorgefallen? Dass Walentina Doronina (22) und Gina Alicia nicht mehr gut aufeinander zu sprechen sind, ist kein Geheimnis. Nach dem Dreh von dem Trash-TV-Format Reality Shore kam es zum Zoff. Es seien auch privat einige Dinge vorgefallen, die die beiden Ladys entzweit haben, hieß es damals. Wie groß der Streit jedoch wirklich ist, wird erst jetzt klar: Gina zeigt Walentina den Mittelfinger auf einem Event!

In der Instagram-Story der diesjährigen Promi Big Brother-Kandidatin ist klar zu sehen: Die Blondine und die Brünette haben sich keinesfalls ausgesprochen. Walentina filmte zuerst heimlich die Begegnung mit Gina mit, wobei Letztere dann ihren Mittelfinger in Richtung Kamera hielt. "Guck mal, wer da Stress macht, wer einen belästigt", rief die 22-Jährige noch hinterher. Dabei sieht es so aus, als würde die Italienerin zu Wales Verlobtem Can Kaplan sagen: "Tut mir leid für dich."

Was genau vorgefallen ist, dass Gina so reagierte, ist unklar. Walentina schilderte jedoch weiter: "Ich liebe es, wenn Leute einen belästigen und dazu noch beleidigen! Arme verbitterte Maus. Ich hoffe, du suchst dir dringend einen Therapeuten. Wie gut, dass ich gerade eine Story gemacht habe." Vielleicht meldet sich die Influencerin noch dazu.

Gina Alicia, Reality-TV-Bekanntheit

Can Kaplan und Walentina Doronina im September 2022

Walentina Doronina und Gina Alicia

