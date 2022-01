Walentina Doronina zieht das Drama magisch an. Die Reality-TV-Bekanntheit ist schon aus einigen Formaten bekannt, wie etwa Are You The One? oder #CoupleChallenge. Zuletzt feierte sie bei Reality Shore, was das Zeug hält, doch wurde von der Gruppe rausgewählt. Danach packte sie in den sozialen Medien aus und schoss gegen einige Teilnehmer der Show: Jetzt meldet sich Gina Alicia bei Promiflash zu Wort!

Als Walentina die Villa verlassen musste, kam Gina in die Show. Das führte zu einigen Spannungen zwischen den beiden! "Sie hält mir vor, keine richtige Freundin gewesen zu sein, weil ich nicht zu ihr gehalten habe", erzählte sie gegenüber Promiflash. Doch nicht nur in der Show kam es zu Differenzen: "Privat sind auch einige Dinge passiert, die ich in einer Freundschaft nicht akzeptiere, deswegen sind wir getrennte Wege gegangen."

Gina ist allerdings nicht die Einzige, die nicht mehr gut auf Walentina zu sprechen ist. Auch Belly war bei "Reality Shore" und geriet dort mit ihr aneinander. "Ich kann diese Wale einfach nicht mehr ertragen. Drama ohne Ende", wetterte sie nun. Offenbar haben die beiden sich während der Show gut verstanden, doch danach hetzte Walentina wohl auch gegen sie.

CH Media Gina Alicia bei "Reality Shore"

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

CH Media "Reality Shore"-Kandidatin Belly

