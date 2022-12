Zeit mit Vanessa: Darum zog Aleks "Temptation Island" durch

Aleks Petrovic (31) wollte Vanessa weiter kennenlernen. Der Reality-TV-Star nahm mit seiner Freundin Christina Dimitriou (30) an Temptation Island V.I.P. teil. Bei dem Format werden Beziehungen auf die Probe gestellt. Für die Griechin und ihren Partner lief das alles andere als gut. Der 31-Jährige verliebte sich vor laufenden Kameras in die Verführerin Vanessa. Jetzt erklärt Aleks, warum er die Show nicht abbrach, als er gemerkt hat, dass er Gefühle für eine andere entwickelte.

In seiner Instagram-Story offenbart der Fitness-Coach nun, dass er das Format aus eigennützigen Gründen nicht frühzeitig beendete. "Ich war egoistisch. Ich hab nur an mich gedacht. Weil ich wollte für mich herausfinden, was passt besser zu mir? Eine Christina oder eine Vanessa?", gibt der Ex on the Beach-Teilnehmer zu. Wenn er sich eingestanden hätte, den Test nicht bestanden zu haben, hätte er weniger Zeit mit der 22-jährigen Verführerin gehabt. "Und deswegen wollte ich auch nicht abbrechen, weil ich [...] herausfinden wollte [...] ob Vanessa vielleicht nur eine Rolle spielt. Weil das ist ihr Job am Ende des Tages", erinnert er sich.

Aleks gesteht außerdem ein, dass sein Verhalten falsch war. Hätte er die Bilder von Christinas Zusammenbruch schon vorher gesehen, hätte er wohl mehr Rücksicht genommen. "Es tut mir leid, ich habe mich auch öfter bei Christina entschuldigt", meint er zu seiner Community.

RTL / Frank J. Fastner Aleks Petrovic und Christina Dimitriou, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer 2022

RTL Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

RTL Christina Dimitriou bei "Temptation Island V.I.P."

