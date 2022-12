Für seine Biografie: Prinz Harry plant großes TV-Interview

Prinz Harry (38) wird ein Statement abgeben. Eigentlich spricht die Öffentlichkeit gerade hauptsächlich über die Dokumentation "Harry & Meghan" auf Netflix. Doch im kommenden Jahr wird auch die Biografie "Spare" von König Charles' (74) jüngerem Sohn erscheinen. Das Königshaus soll befürchten, dass das Buch eine Menge Zündstoff liefern wird – und Harry soll zum Erscheinen seiner Memoiren sogar mehr als ein großes TV-Interview planen.

Ein Insider des US-Senders CBS erklärte The Mirror, dass Gespräche über ein Interview mit der Talkshow-Moderatorin Gayle King (67) geführt wurden. Demzufolge soll die Promo-Aktion groß aufgezogen und als TV-Special gezeigt werden. Dass die Wahl auf Gayle gefallen ist, scheint naheliegend, denn sie ist eine enge Freundin von Harrys Ehefrau Meghan (41). Hier herrsche ein sehr vertrautes Verhältnis, meinte die Quelle. Außerdem sei Gayle eine große Unterstützerin der Sussexes. Der Verlag des Prinzen soll eine große Menge Geld für Werbung zur Verfügung gestellt haben: "Sie haben fast 28 Millionen Euro investiert, also wollen sie, dass es so viele Menschen wie möglich anspricht."

Harry soll zur Veröffentlichung seiner Memoiren aber nicht nur ein Interview, sondern eine richtige Medienkampagne planen. Demnach sei das erste Interview bereits für den 8. Januar angesetzt. Zusammen mit CNN-Moderator Anderson Cooper (55) wird Harry ganze 60 Minuten einen ersten Einblick in das Buch geben.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2022

Getty Images Gayle King in New York, 2019

Getty Images Prinz Harry, Mai 2018

