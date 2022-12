Gar keine Lust: Michael Michalsky ist ein Weihnachts-Grinch

So ein Weihnachtsmuffel! Den Modeschöpfer Michael Michalsky (55) kennt man unter anderem aus der Castingshow Germany's next Topmodel, bei der er eine Zeit lang als Juror tätig war. Auch bei Das Supertalent war er 2021 neben Chantal Janzen und den Ehrlich Brothers Jurymitglied. Obwohl der Modeliebhaber so einige Leidenschaften hat, kann er sich für das Fest der Liebe überhaupt nicht begeistern. Denn Michael gibt gegenüber Promiflash zu, dass er ein totaler Weihnachts-Grinch ist!

"Ich bin ein Grinch", lautet die Selbsteinschätzung des 55-Jährigen bei den diesjährigen GQ Men of the Year Awards gegenüber Promiflash. Als Kind habe das anders ausgesehen, doch mittlerweile sei er einfach kein Fan mehr von Weihnachten. "Ich brauche keinen Anlass, um irgendwas zu feiern mit Leuten, die ich gerne habe. Das kann man auch so machen", meint Michael. "Ehrlich gesagt geht es mir ziemlich auf den Senkel und ich freue mich dann auch immer, wenn es vorbei ist", redet er sich den Frust von der Seele.

Der Designer sei jedoch nicht bloß ein Weihnachtsmuffel, sondern könne auch mit Silvester nicht sonderlich viel anfangen. "Das Problem mit Silvester ist, dass alle krampfhaft versuchen, an einem Abend besonders viel Spaß zu haben und erwarten, dass es besonders toll wird", hält er fest. Diese Erwartungen würden jedoch nie erfüllt. Auch zu Neujahrsvorsätzen hat der ehemalige Juror eine klare Meinung: "Wenn man sich etwas vornimmt, dann kann man das auch ab morgen machen und nicht erst ab dem 1. Januar."

Getty Images Michael Michalsky, Designer

Getty Images Michael Michalsky, 2022

Getty Images Michael Michalsky, Juli 2019

