Mit diesen GNTM-Girls hat Michael Michalsky noch Kontakt!

Auch nach vielen Jahren steht Michael Michalsky (55) noch in Verbindung mit einigen ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatinnen. Von 2016 bis 2018 saß der gebürtige Göttinger an der Seite von Chefjurorin Heidi Klum (49) und Thomas Hayo in der Jury der Castingshow. Im Gespräch mit Promiflash erzählte der Designer nun, mit welchen Mädels er aus der Sendung er noch im Kontakt steht.

Michael war bei den diesjährigen GQ Men of the Year Awards in Berlin zu Gast und sprach mit Promiflash über seine Zeit bei GNTM. Mit einigen Teilnehmerinnen aus dieser Zeit steht er auch immer noch in Verbindung: "Also die Kandidatinnen, die in meinem Team waren, mit denen habe ich schon noch Kontakt. Ich war ja dreimal dabei und es haben zweimal Models aus meinem Team gewonnen. Einmal die Kim und einmal die Toni. Und mit denen bin ich natürlich noch im Kontakt." Außerdem stehe er noch regelmäßig mit Elena Carrière (26) und Pia Riegel (27) im Kontakt, obwohl diese in Team Thomas waren.

Auch viele andere Teilnehmerinnen aus den Staffeln sieht Michael hin und wieder noch auf Events. Mit denen plaudere er dann mal, aber es bestehe nur mit Toni und Co. noch regelmäßiger Kontakt. Der Modemacher fügte abschließend noch hinzu: "Und, ich freue mich über das, was die auf die Beine gestellt haben und was die daraus gemacht haben."

Getty Images Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky, Mai 2018

RTL / Stefan Gregorowius Michael Michalsky. "Das Supertalent"-Juror 2021

Getty Images Michael Michalsky, Juli 2019

