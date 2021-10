Der Das Supertalent-Staffelstart hat es in sich! Heute Abend wird die erste Folge der 15. Staffel der Talent-Show ausgestrahlt. Schon vor einigen Monaten wurde bekannt, dass es in dem Format mehrere Veränderungen gibt. So ersetzen Lola Weippert (25) und Chris Tall (30) Daniel Hartwich (43) und Victoria Swarovski (28) als Moderatoren. Auch die Jury wurde komplett ausgetauscht und besteht nun aus Michael Michalsky (54), Chantal Jantzen und Lukas Podolski (36) – allerdings nicht in der ersten Sendung: Das erwartet die Zuschauer!

Wie RTL vorab bekannt gibt, wird von den festen Jurymitgliedern in der Auftaktfolge nur Michael am Jurypult sitzen. Poldi war wegen seiner Coronaerkrankung zu Beginn der Dreharbeiten ausgefallen – weswegen Chantal zunächst nicht mit dabei ist, wird nicht erläutert. Sie ist erst auf Pressebildern zur Sendung am kommenden Samstag zu sehen. Doch für die zwei wurde wohl ein guter Ersatz gefunden: Sie sollen von der Let's Dance-Jurorin Motsi Mabuse (40), dem Influencer Riccardo Simonetti (28) sowie dem Zauber-Duo Ehrlich Brothers vertreten werden.

Als Talente sind in der ersten Folge unter anderem der Zauberer und Illusionist Jannick Holste, der Zirkusartist Wesley Williams und der Bodypainter Johannes Stötter mit von der Partie. Maryna Zaitseva möchte mit der "Light Balance Kids"-Gruppe aus der Ukraine eine LED-Show mit Tanz und Akrobatik kombinieren.

RTL / Stefan Gregorowius Die Ehrlich Brothers, Zauberkünstler

RTL / Stefan Gregorowius Michael Michalsky. "Das Supertalent"-Juror 2021

RTL / Stefan Gregorowius Johannes Stötter bei "Das Supertalent" 2021

