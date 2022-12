Schmerzhaft: Kerry Katona bricht in Zahnklinik in Tränen aus

Kerry Katona (42) nimmt für das perfekte Lächeln einiges in Kauf. Die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin ist bekannt dafür, nicht vor Beauty-Eingriffen zurückzuschrecken. Für die optimale Behandlung setzt sie sich auch in den Flieger und legt einige Meilen zurück. Für ihre neuen Zähne flog sie sogar mehrmals in die Türkei. Doch das Einsetzen der neuen Prothese ist offenbar kein Zuckerschlecken: Auf dem Stuhl in der Klinik brach Kerry vor Schmerzen in Tränen aus.

Für ihren YouTube-Kanal ließ Kerry ihren Besuch in der türkischen Dentalklinik mit der Kamera begleiten. In dem Video ist der 42-Jährigen kurz vor dem letzten Eingriff die Nervosität deutlich anzusehen. Nach den ersten paar Minuten der Behandlung muss der Arzt sogar abbrechen, weil seine Patientin zu große Angst hat. "Ihr müsst mich betäuben, ihr müsst mich einschlafen lassen. Dann könnt ihr das machen. [...] Gebt mir die Nadel", versucht die Britin den Spezialisten zu überzeugen. Ganze drei Tage ließ Kerry die schmerzhafte Tortur über sich ergehen, doch das Ergebnis scheint sie zu begeistern.

Ihren ersten Besuch in der Zahnklinik hielt Kerry ebenfalls mit der Kamera fest. Im November teilte sie ein Video auf Instagram, das sie in der gleichen Klinik zeigte. Zu dem Zeitpunkt überraschte sie ihre Fans mit dem Ausflug, denn sie hatte vorab niemanden davon erzählt.

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Sängerin

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de