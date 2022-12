Sharon Stone teilt ein süßes Throwback-Foto ihrer drei Söhne

Seltene Einblicke in Sharon Stones (64) Familienleben! Mit ihrem damaligen Gatten Phil Bronstein adoptierte die Schauspielerin im Jahr 2000 ihren ersten Sohn Roan, der damals noch ein Neugeborenes war. Ihre Ehe wurde vier Jahre später zwar geschieden, 2005 und 2006 adoptierte der Hollywoodstar aber zwei weitere Kinder – ihre Söhne Quinn und Laird. Was ihr Privatleben angeht, hält sich die "Basic Instinct"-Darstellerin weitestgehend bedeckt. Doch nun teilte Sharon ein süßes Throwback-Foto ihrer Rasselbande.

Via Instagram postete die 64-Jährige den Schnappschuss. Darauf sind Roan, Quinn und Laird vor dem Weihnachtsbaum zu sehen. Die drei scheinen gerade erst ihre Geschenke ausgepackt zu haben und freuen sich jeweils über ein Tret-Motorrad. Das Foto liegt aber schon ein paar Jährchen zurück. Inzwischen sind Sharons Söhne junge Erwachsene, auf dem Pic strahlen sie aber noch als Kinder in die Kamera. "Wer erinnert sich noch an Hot-Weels-Weihnachten?", schrieb der Filmstar zu dem Beitrag.

Vor wenigen Tagen machte sogar die Neuigkeit die Runde, dass Sharon noch einen vierten Sohn adoptiert haben soll – Roans besten Freund. Der Vater des Jungen soll kürzlich verstorben sein und er seither vor dem Nichts stehen. Deshalb hat die Golden-Globe-Gewinnerin ihn angeblich unter ihre Fittiche genommen. Offiziell bestätigt wurde das aber nicht.

Instagram / sharonstone Sharon Stone mit ihrer Familie

Instagram / sharonstone Sharon Stones Söhne an Weihnachten

Getty Images Sharon Stone und ihr Sohn Roan im Juli 2021

