"Besonders": Noah Centineo zu "To All the Boys"-Durchbruch

Ehrliche Worte von Noah Centineo (26)! Der Schauspieler wurde durch den Netflix-Hit To All the Boys I've Loved Before 2018 über Nacht zum Mädchenschwarm. Auch in den darauffolgenden beiden Teilen war der Hollywood-Schnuckel an der Seite von Schauspielkollegin Lana Condor (25) zu sehen. In einem Interview sprach der Star nun über seine Sorgen, die ihn vor seinem Durchbruch begleiteten – und wie wichtig der Film für ihn war.

Der 26-Jährige erzählte im Interview mit People, dass die Anfangszeit als Schauspieler in Hollywood sehr schwierig für ihn gewesen sei. "Ich habe meinen Beitrag geleistet und zahlreiche Casting-Direktoren getroffen, aber ich wurde nicht gebucht", sagte Noah. 2018 gelang es ihm dann endlich, in der Filmbranche Fuß zu fassen. In der "To All the Boys"-Reihe verkörperte er die Rolle des Frauenschwarms Peter, welche die Karriere des jungen Schauspielers ins Rollen brachte. "Dass ich ein Teil von etwas so Bedeutendem war, ist besonders", berichtete er. "Ich war so gesegnet, dass die Welt den Film genauso liebte. Es war eine ganz besondere Erfahrung", fügte Noah hinzu.

Nach seinen ersten großen Erfolgen im "Rom-Com"-Genre war Noah schließlich bereit für etwas Neues, wie seine aktuellen Projekte zeigen. 2022 war er im Kino-Erfolg "Black Adam" an der Seite von Dwayne "The Rock" Johnson (50) zu sehen. In der kommenden Netflix-Produktion "The Recruit" wird er in die Rolle eines Anwaltes schlüpfen.

Katie Yu / Netflix Noah Centineo und Lana Condor in "To All The Boys: Always And Forever"

Katie Yu / Netflix Lana Condor und Noah Centineo in "To All the Boys: Always and Forever"

Getty Images Noah Centineo, Aldis Hodge, Dwayne Johnson, Pierce Brosnan und Quintessa Swindell

