Nanu: Noah Centineo überrascht bei SAG Awards mit Vollbart

Noah Centineo (28) war ein Hingucker bei den SAG Awards 2025 in Hollywood. Der Schauspieler erschien auf dem roten Teppich in einem eleganten Smoking von Giorgio Armani (90), der durch seinen satinbesetzten Revers und eine klassische Fliege bestach. Doch nicht nur seine Kleidung zog die Blicke auf sich – er verzichtete auf einen glatten Rasur-Look und setzte mit seinem markanten Bart Akzente. Gemeinsam mit Sofia Carson, die ebenfalls als Botschafterin der 31. Ausgabe der Preisverleihung fungierte, gab der To All the Boys I've Loved Before-Star exklusive Einblicke in das Event. Zudem unterstützte er die Initiative der SAG-AFTRA-Stiftung, die zuletzt Hilfe für Betroffene der Waldbrände in Los Angeles leistete.

Noah hat beruflich derzeit alle Hände voll zu tun. In der zweiten Staffel der Netflix-Serie "The Recruit" schlüpft er erneut in die Rolle des CIA-Anwalts Owen Hendricks, was ihn während der Dreharbeiten sogar zu echten CIA-Schauplätzen führte – eine Premiere für Filmproduktionen. In Interviews betonte Noah, dass die Mischung aus spannenden Drehorten und actiongeladenen Szenen eine neue Dynamik in seine Projekte bringe. Seine Rückkehr zu RomComs schließt er laut People trotzdem nicht aus und erklärte: "Romantik bleibt ein Teil von mir, ich komme sicher irgendwann wieder darauf zurück."

Auch in Noahs Privatleben gab es kürzlich spannende Entwicklungen. Der Schauspieler wurde in New York City in Gesellschaft von Zoë Kravitz (36) gesichtet. Nur vier Monate nach ihrer Trennung von Channing Tatum (44) verließen die beiden zusammen die Geburtstagsfeier von Danielle Haim im East Village. Aussagekräftige Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen die beiden beim entspannten Schlendern durch Manhattans Straßen. Ihre gemeinsame Zeit sowie die Anwesenheit zahlreicher Stars auf der Party sorgten natürlich für Gesprächsstoff. Ob sich die Gerüchte bewahrheiten, bleibt abzuwarten.

Getty Images Noah Centineo, Januar 2025

Getty Images Zoë Kravitz, Januar 2025

