Noah Centineo beunruhigt seine Fans mit Red-Carpet-Auftritt

Noah Centineo (28), der als Herzschwarm der Generation Z gilt, sorgte bei seinem jüngsten Auftritt auf dem Red Carpet für Aufsehen. Der Schauspieler erschien bei der Premiere des Films "Warfare" in Los Angeles in einem ungewohnten Look, der bei seinen Fans Besorgnis auslöste. Mit einem buschigen dunklen Bart, blassem Teint und auffällig roten Augenringen war er fast nicht wiederzuerkennen. Gekleidet in einem schwarzen Anzug mit blauer Innenfütterung und einer passenden schwarzen Krawatte war die Verwandlung vom einst gepflegten Frauenschwarm zum rauer wirkenden Charakterdarsteller unverkennbar.

Diese ungewohnte Erscheinung von Noah wirft Fragen auf, zumal der "To All The Boys I’ve Loved Before"-Star noch vor wenigen Jahren durch sein markantes, cleanes Auftreten begeistert hatte. Der Schauspieler hat kürzlich über seine Reise zur Nüchternheit gesprochen, nachdem er in jungen Jahren mit Drogen- und Alkoholmissbrauch zu kämpfen hatte. Im Podcast "Chicks in the Office" erklärte er, wie er sich mit Anfang 20 trotz beruflichen Erfolgs innerlich leer fühlte: "Ich war unglücklich, obwohl ich beruflich stabil war." Seine Entscheidung, sich seiner Sucht zu stellen, habe ihn zu einem grundlegenden Wandel geführt. Dass Noah nun auf dem roten Teppich ermüdet und verändert wirkte, mag die Fans an die Herausforderungen erinnern, die der Schauspieler in der Vergangenheit überwunden hat.

Abseits des Rampenlichts wird Noah derzeit eine mögliche Romanze mit Zoë Kravitz (36) nachgesagt. Das Duo wurde kürzlich gemeinsam nach einer exklusiven Party in New York gesichtet, was erneut Spekulationen über ihre Beziehung befeuerte. In der Vergangenheit war Noah bereits mit prominenten Frauen wie Anastassia Khozissova und Alexis Ren (28) liiert. Neben seiner Karriere als Schauspieler, die mit Serien wie "The Fosters" und Filmerfolgen wie "Sierra Burgess Is a Loser" Fahrt aufnahm, bleibt auch sein Privatleben ein Dauerthema für seine Fans, die ihn trotz seiner Transformation weiterhin aufmerksam verfolgen.

Getty Images Noah Centineo im Dezember 2022

Getty Images Noah Centineo, Schauspieler

