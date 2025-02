Netflix-Star Noah Centineo will in Theaterstück mitspielen

Noah Centineo (28), bekannt aus Netflix-Hits wie To All the Boys I've Loved Before und seiner neuesten Serie "The Recruit", hat im Rahmen des SCAD TVfest in Atlanta spannende Pläne für seine berufliche Zukunft verraten. Während einer Veranstaltung, bei der er einen Award überreicht bekam, sprach der 28-jährige Schauspieler offen über seine Ambitionen, seine bisherigen Grenzen in der Schauspielerei zu erweitern. Besonders überraschend: Noah möchte in einem Theaterstück mitwirken – ein Bereich, der ihn gleichermaßen begeistere wie einschüchtere. Im Gespräch mit The Hollywood Reporter erklärte er: "Es schreckt mich ab und ist vollkommen anders, aber ich liebe diese Welt und will es unbedingt ausprobieren."

Neben der Theaterbühne hat Noah auch weitere Projekte in der Pipeline, die auf der großen Leinwand zu sehen sein werden. Er deutete an, dass seine Produktionsfirma derzeit an Filmen arbeitet, in denen er vollkommen neue Charaktere und Genres erkunden möchte – eine klare Abkehr von seinen bisherigen romantischen Rollen. Aktuell bereitet er sich außerdem auf die Veröffentlichung des Actionfilms "Warfare" vor, in dem er neben Kollegen wie Charles Melton (34) und Kit Connor (20) zu sehen sein wird. Mit diesen Projekten möchte Noah beweisen, dass sein Talent weit über die romantischen Komödien hinausgeht, für die er einem breiten Publikum bekannt wurde.

Noah, der in der Vergangenheit mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen hatte, legt seinen Fokus darauf, beruflich und persönlich zu wachsen. Seit seinem Durchbruch 2018 betonte der Schauspieler immer wieder, wie wichtig es ihm sei, konstant dazuzulernen. Privat gibt Noah sich jedoch gerne zurückhaltend und genießt es, Zeit abseits des Rampenlichts zu verbringen. Dass er sich auf die Bühne wagt, dürfte seinen Fans einen aufregenden Einblick in eine ganz neue Facette seines Könnens geben.

Getty Images Charles Melton im November 2023

Getty Images Noah Centineo beim Tribeca Film Festival 2023

