Zoë Kravitz wurde nach Trennung mit Noah Centineo gesichtet

Zoë Kravitz (36) wurde kürzlich in New York City an der Seite von Noah Centineo (28) gesichtet – nur vier Monate nach ihrer Trennung von Channing Tatum (44). Die Schauspielerin und der Netflix-Star verließen gemeinsam die Geburtstagsfeier von Danielle Haim im East Village. Unter den prominenten Gästen der Party waren auch Stars wie Emily Ratajkowski (33), Cara Delevingne (32) und Anya Taylor-Joy (28). Zoë und Noah schlenderten, wie auf Bildern bei Daily Mail zu sehen ist, danach gemeinsam durch die Straßen Manhattans.

Die Trennung von Channing und Zoë Ende Oktober 2024 kam für viele überraschend. Nach drei Jahren Beziehung und einer Verlobung hatten sie sich entschlossen, ihre Hochzeit abzusagen und getrennte Wege zu gehen. Noch im September hatte Channing auf Instagram eine Liebeserklärung an Zoë gepostet, begleitet von einem gemeinsamen Selfie. Er lobte ihre Leidenschaft und Hingabe bei der Arbeit an ihrem gemeinsamen Filmprojekt "Blink Twice". Ihr letztes öffentliches Auftreten als Paar fand ebenfalls im Oktober statt, als sie das Theaterstück "Picture Day" in Brooklyn besuchten, bei dem ein gemeinsamer Bekannter Regie führte.

Zoë ist die Tochter des legendären Sängers Lenny Kravitz (60) und hat sich selbst als Schauspielerin und Regisseurin einen Namen gemacht. Nach ihrer Scheidung von Karl Glusman (37) 2021 fand sie in Channing, der sich zuvor von seiner langjährigen Partnerin Jenna Dewan (44) getrennt hatte, eine neue Liebe. Noah hingegen wurde vor allem durch die Netflix-Rom-Com "To All The Boys I've Loved Before" bekannt. Ob die beiden nur Freunde sind oder sich mehr entwickelt, bleibt offen – aber die Verbindung sorgte bereits für Schlagzeilen in der Promiwelt.

Getty Images Channing Tatum und Zoë Kravitz, August 2024

Getty Images Lenny und Zoë Kravitz

