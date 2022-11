"Temptation Island"-Michelle sauer: Lagerfeuer wurde gekürzt

Michelle Daniaux rechtfertigt sich! Die Influencerin und ihr Freund Luigi Birofio stellen ihre Beziehung gerade bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe. Zwei Wochen verbringen sie getrennt voneinander und müssen versuchen, den jeweiligen Single-Ladys oder Single-Boys in ihrer Villa zu widerstehen. Ob das bei ihrem Partner gut geht, erfahren sie beim sogenannten Lagerfeuer. In der vergangenen Folge ist Michelle jedoch unter Tränen weggelaufen, weil sie meinte, erkannt zu haben, wie die Verführerin Tülay Gigi einen Kuss gab. Nun stellte sie klar: Das war nicht alles!

In ihrer Instagram-Story erzählte die Österreicherin, dass sie vom Schnitt der aktuellen Folge des Fremdgehformats enttäuscht sei. Ihr Lagerfeuer, also der Zeitpunkt, zu dem sie sieht, was ihr Freund in der anderen Villa treibt, sei radikal gekürzt worden. "Da wurden essenzielle Sachen weggeschnitten", ärgerte sie sich. Ihr Verhalten sei nämlich nicht nur der vermeintlichen Kussszene geschuldet. "Bilder, die ich bekommen habe, die ich jetzt bei der Ausstrahlung gar nicht gesehen habe, dass ich sie bekommen habe und dass sie überhaupt passiert sind, die auch ein bisschen mehr erklären würden, warum ich weggelaufen bin, geheult habe, ausgerastet bin", machte Michelle deutlich.

Beim Lagerfeuer wetterte die Blondine auch heftig gegen Gigi. "Das ist so ekelhaft, der ekelhafteste Mensch, den ich je getroffen habe. [...] Wenn sie so auf ihn rauf springt, dann hat er sie wegzuschubsen", schimpfte sie über sein und Tülays Verhalten.

