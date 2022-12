Dessous und Co.: Baut sich Adele ein zweites Standbein auf?

Feilt Adele Adkins (34) an einer weiteren Karriere? Musikalisch hat die Sängerin wohl schon alles erreicht. Die Oscar-, Golden Globe- und 15-fache Grammy-Gewinnerin feierte erst im vergangenen Jahr ihr großes Comeback und landete mit ihrem Album "30" direkt einen weiteren Mega-Erfolg. Jetzt wendet sich die Künstlerin angeblich neuen Geschäften zu: Adele soll planen, Schmuck, Parfüm und Kleidung auf den Markt zu bringen!

Wie The Sun berichtet, soll eine Firma, die der 34-Jährigen gehört, den Antrag gestellt haben, den Markennamen "1, 2, Free" für Waren in den USA verwenden zu dürfen. In Großbritannien soll die Genehmigung sogar schon vorliegen. Unterwäsche, Uhren, Kopfbedeckungen und auch Taschen werden wohl angeboten. "Das zeigt, dass Adele nicht nur eine großartige Singer-Songwriterin, sondern auch eine clevere Geschäftsfrau ist", meinte die Quelle, die in Aussicht stellte, dass Adele bald "eine breite Palette von Artikeln verkaufen wird".

Die Fans ihrer Musik müssen aber vorerst nicht auf Adele verzichten. Im Rahmen der Konzertreihe "Weekends with Adele" wird sie noch bis März 2023 im Colosseum des berühmten Caesars Palace Hotels in Las Vegas zu sehen sein. Danach will sich die "Hello"-Interpretin aber eine Auszeit gönnen und einen Uni-Abschluss machen.

Getty Images Adele mit ihrem "Brit Award"

Getty Images Adele bei den The Brit Awards 2022 - Red Carpet Arrivals

Getty Images Adele im Juli 2022

