Pause von der Musik: Adele will einen Uni-Abschluss machen!

Adele (34) will sich in Zukunft einem anderen Projekt widmen! Die britische Musikerin veröffentlichte Ende 2021 ihr viertes Album "30" und eroberte damit wieder auf der ganzen Welt die Charts. Ab November wird die "Easy On Me"-Sängerin zudem bei einigen Shows namens "Weekends With Adele" in Las Vegas auftreten. Doch jetzt erklärte Adele, dass sie nach ihren Konzerten erst einmal eine Pause einlegen will, um zu studieren...

Bei dem Fan-Event "Happy Hour With Adele", bei dem unter anderem The Sun anwesend war, kündigte Adele an, dass sie sich neben der Musik noch einem weiteren Projekt widmen möchte. "Nach Vegas möchte ich unbedingt einen Abschluss in englischer Literatur machen", gab das Ausnahmetalent preis und fügte hinzu: "Ich wünschte, ich wäre damals zur Universität gegangen. Ich wünschte, ich hätte diese Erfahrung gemacht."

Aber wird sich die weltberühmte Sängerin tatsächlich mit anderen Studenten in einen Hörsaal setzen? "Ich werde nicht zur Universität gehen", stellte die 34-Jährige klar und betonte: "Ich mache das online mit einem Tutor. Das ist mein Plan für 2025. Es geht mir einfach nur darum, die Qualifikation zu erwerben."

Adele im Juli 2022

Adele im Juli 2022

Adele mit ihrem "Brit Award"

