Freunde in höchster Sorge: Céline Dion wog nur noch 43 Kilo

Céline Dion (54) beunruhigte ihre Liebsten offenbar! Die Sängerin sorgte zuletzt mit schlimmen Nachrichten für Schlagzeilen: Denn Anfang Dezember machte der Megastar eine unheilbare Krankheit öffentlich. Die Stiff-Person-Syndrom genannte Erkrankung beeinträchtigt die Kanadierin sowohl beim Gehen als auch bei der Benutzung ihrer Stimme. Um so lange wie möglich auf der Bühne zu stehen, nahm Céline offenbar einiges in Kauf – was ihre Familie und Freunde in Sorge versetzte!

Wie das US-Newsportal Radar Online jetzt unter Berufung auf einen Insider berichtete, habe Céline stark an Gewicht verloren. Demnach habe sie nur noch 43 Kilo gewogen, bevor sie ihre Erkrankung publik machte. Der Grund dafür sei ihre hohe Arbeitsbereitschaft gewesen, trotz aller Widrigkeiten: "Sie merkte einfach nie, wann es mal Zeit für eine Pause gewesen wäre."

Ihr Umfeld sei in dieser schwierigen Zeit aber für Céline da gewesen, fügte die Quelle hinzu. "Ihre Freunde bringen sie dazu, mal herunterzufahren. Es gibt eine ganze Menge Leute, die sich ernsthaft um sie sorgen", erklärte der Insider.

Getty Images Céline Dion, Musikerin

Getty Images Céline Dion im September 2019 in Quebec

Getty Images Céline Dion bei der Pariser Fashion Week im Juli 2019

