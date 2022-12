Mama Rihanna oder Papa A$AP Rocky: Wem ähnelt das Baby mehr?

Damit haben ihre Fans definitiv nicht gerechnet: Rihanna (34) hat der Welt ihren Sohn gezeigt! In einem süßen TikTok-Video war der kleine Spross der Sängerin und ihres Freundes A$AP Rocky (34) nun erstmals zu sehen. Die Aufnahmen versetzten ihre Community natürlich in helle Aufregung. Seitdem diskutiert man im Internet eifrig: Sieht ihr Sohn eigentlich aus wie Rihanna – oder doch mehr wie A$AP?

Die Promiflash-Leser haben in einer Umfrage (586 Stimmen insgesamt) abgestimmt, ob der kleine Mann seiner Mama ähnlich sieht. Daraufhin gab die Mehrheit von 68,1 Prozent (399 Votes) an: Er ist Rihanna wie aus dem Gesicht geschnitten! Die restlichen 31,9 Prozent (187 Votes) hingegen sehen nicht viel RiRi in ihrem Baby – und wohl etwas mehr A$AP Rocky.

Auch unter Rihannas TikTok-Video gehen die Meinungen auseinander – jedoch etwas mehr zugunsten des Rappers: "Er hat eindeutig Rockys Augen!", schwärmte eine Userin. "100 Prozent Rocky", stimmte ein weiterer Fan zu. Andere betonten jedoch: "Deine Gene sind stark, RiRi!" und "Er ist dein Ebenbild, so ein hübscher Kerl!"

TikTok / rihanna Rihanna und A$AP Rockys Sohn

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022

TikTok / rihanna Rihanna und A$AP Rockys Sohn

