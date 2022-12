Süßes Video: Rihanna zeigt erstmals ihren kleinen Sohnemann!

Putzige Überraschung für die Fans von Rihanna (34). Anfang des Jahres wurde die Schwangerschaft der Sängerin publik. Mitte Mai war es dann so weit: Die "Lift Me Up"-Interpretin und ihr Partner A$AP Rocky (34) sind Eltern eines kleinen Sohnes geworden. Wie ihr Nachwuchs heißt, behielt das Paar bislang für sich und auch einen Blick auf den kleinen Mann konnten die Fans der Musikerin noch nicht werfen. Doch jetzt zeigte Rihanna ihr Baby erstmals der Öffentlichkeit mit einem süßen Clip auf Social Media!

Auf TikTok veröffentlichte die 34-Jährige das niedliche Video. In diesem ist zu sehen, wie ihr kleiner Sohn ihr Handy schnappt und sich damit selbst filmt. Mal lächelt der Kleine mit breitem Grinsen in die Kamera, dann versucht er, das Smartphone seiner Mama in den Mund zu stecken. Die Fans der Musikerin sind begeistert. "Er sieht aus wie sie", kommentierte ein Follower den süßen Clip. "Er ist so süß", schwärmte ein anderer User.

Noch im Juli hatte ein Insider gegenüber Hollywood Life ausgeplaudert, dass die Unternehmerin noch nicht vorhabe, ihr Kind zu zeigen. "Rihanna ist noch nicht bereit, ihr Baby der ganzen Welt zu zeigen. Er ist noch sehr jung und sie ist immer noch dabei, sich an ihren Mama-Alltag zu gewöhnen", verriet er. Das hat sich nun scheinbar geändert.

Getty Images Rihanna im Februar 2022

TikTok / rihanna Rihanna · vor 1 Std. Rihanna zeigt zum ersten Mal ihr Baby

TikTok / rihanna Rihannas kleiner Sohn

