Nach "Princess Charming": So läuft's bei Hanna und Jessi!

Hanna Sökeland und ihre Auserwählte Jessi sind schon seit ein paar Monaten ein Paar! Die Hannoveranerin und die Münchnerin haben sich im Rahmen der lesbischen Datingshow Princess Charming kennengelernt: Im Finale des Formats hat sich die Projektleiterin für die Beauty entschieden. Seither geht das Paar gemeinsam durchs Leben. Aber wie läuft Hanna und Jessis Beziehung nach "Princess Charming" eigentlich? Im Promiflash-Interview gewährten die beiden jetzt einen Einblick in ihr Privatleben...

Gegenüber Promiflash betonten Hanna und Jessi nun, dass die Beziehung zwar schön, aber auch "anstrengend" sei: Die beiden wohnen nämlich immer noch in Hannover und München – sie trennen also rund 650 Kilometer. "Momentan ist es für uns tatsächlich ziemlich stressig, weil wir sehr viel unterwegs sind und beide noch in Vollzeit in einem Job stecken", erzählte Hanna und fügte hinzu: "Seit 'Princess Charming' vorbei ist, haben wir uns tatsächlich jedes Wochenende getroffen."

Trotzdem ist Hanna und Jessi der Übergang von den "Princess Charming"-Dreharbeiten auf Rhodos in den Alltag in Deutschland gut gelungen. "Meiner Meinung nach ist uns das nicht schwergefallen, weil wir von Anfang an sehr gut miteinander klarkamen", verdeutlichte Hanna. Vor allem die offene Kommunikation, die die beiden pflegen würden, habe ihnen dabei geholfen.

Anzeige

Instagram / hannasoekeland Jessi und Hanna von "Princess Charming" 2022

Anzeige

Instagram / hannasoekeland Jessi und Hanna, "Princess Charming"-Paar 2022

Anzeige

Instagram / hannasoekeland Hanna Soekeland und ihre "Princess Charming"-Gewinnerin Jessica

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Hanna und Jessi auch aus den stressigen Momenten ihrer Beziehung kein Geheimnis machen? Total gut, das macht die beiden echt sympathisch! Na ja, ich weiß ja nicht so recht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de