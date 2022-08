Hannas Mrs. Right: Sie ist die "Princess Charming"-Siegerin!

Hanna Sökeland hat ihre finale Entscheidung getroffen! Die zweite Staffel von Princess Charming ist am Ende angekommen. Auf Kreta versuchte die Projektleiterin, ihre Mrs. Right zu finden und lernte 19 Kandidatinnen kennen – dabei ging sie auch auf Tuchfühlung. Am Ende waren jedoch nur noch vier Ladys übrig: Laura, Jessica, Jasmin und Carolin hofften darauf, das Herz der Princess endgültig gewonnen zu haben. Nun kürte Hanna sogar schon ihre Siegerin!

In der letzten Folge wählte die 28-Jährige zunächst ihre beiden Finalistinnen: Jessica und Laura durften noch ein letztes Date mit Hanna verbringen. Letztendlich sprang der Funke aber nur bei einer über: Jessica durfte als Letzte ihre Kette behalten und ist damit die Siegerin der Staffel. "Mein Herz sagt mir, du bist die Frau, mit der ich heute nach Hause gehen möchte. Ich habe mich verliebt in dich", eröffnete Hanna der Münchnerin, die ihr strahlend in die Arme fiel. "Ich habe mich auch in dich verliebt", freute sich Jessi.

Laura hingegen musste Hanna schweren Herzens einen Korb geben. "Du bist für immer in meinem Herzen und du bist und bleibst für immer mein Bärchen", betonte die Princess, gestand aber, sich für Jessi entschieden zu haben. Die 22-Jährige nahm diese Entscheidung gefasst auf. "Ich bin schon traurig jetzt. Es sind Gefühle entstanden, ich habe mich geöffnet. Aber ich werde die Zeit hier niemals vergessen", versicherte Laura im Einzelinterview. Mit Hanna wolle sie trotzdem in Kontakt bleiben.

