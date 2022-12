Nach Trennung: Datet Nikita Kuzmin diese Sex-Podcasterin?

Ist Nikita Kuzmin (24) etwa wieder in festen Händen? Der Profitänzer stand bis Samstag für Strictly Come Dancing vor der Kamera. Anfang Oktober gab es jedoch traurige Nachrichten um den gebürtigen Ukrainer: Nach fünf gemeinsamen Jahren trennte er sich damals nämlich von seiner Partnerin Nicole Wirt. Doch offenbar war das Single-Dasein nur von kurzer Dauer: Denn Nikita soll jetzt diesen Podcast-Star daten!

Wie die britische Zeitung Daily Mail nun berichtete, habe Charlie Backshall dem Beau den Kopf verdreht. Die 21-Jährige moderiert den Podcast "The Hotline", in dem sie unter anderem äußerst freigiebig über ihr Sexleben spricht. Auf Social Media hatten die zwei immer wieder Hinweise gestreut, dass sie ein Paar seien – offiziell bestätigt haben sie ihre Liebe bislang aber noch nicht. In ihrer Sendung verkündete Charlie allerdings, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gebe.

Die Offenherzigkeit seiner Neuen könnte für Nikita allerdings Probleme bedeuten. Denn im Fernsehen ist er in einer der familienfreundlichsten Sendungen zu sehen. "Nikita ist sich seiner Marke sehr bewusst und auch der Tatsache, dass es mit seiner Teilnahme an der Show konfligiert, wenn er eine Sex-Podcasterin datet", verriet ein Insider dem Blatt.

Getty Images Sabrina Setlur und Nikita Kuzmin bei "Let's Dance" 2020

Instagram / charliebackshall Podcasterin Charlie Backshall

