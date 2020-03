Nikita Kuzmin (22) hat Show-Blut geleckt! Aktuell sucht Deutschland wieder den "Dancing Star" unter den Promis: Die 13. Staffel Let's Dance ist im vollen Gange und am Freitag steht bereits die dritte Entscheidungsshow an. Nachdem Steffi Jones (47) und Robert Beitsch (28) das Format als erstes verlassen musste, folgte vergangene Woche der Exit von Sabrina Setlur (46) und Profi-Neuzugang Nikita. Letzteren traf das Aus wohl mindestens genauso hart wie die Rapperin. Er verriet jetzt aber schon mal, dass er gerne noch in einer weiteren Staffel eine Mentoren-Rolle übernehmen möchte!

Auf Instagram ließ Nikita seine kurze TV-Tanz-Reise Revue passieren – und kam dabei aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Ich kann kaum in Worte fassen, wie unfassbar schön und cool die vergangenen Wochen für mich waren", begann er seine Lobeshymne. Er habe innerhalb kürzester Zeit viele Erfahrungen gesammelt – und die seien nahezu ausschließlich positiv gewesen. Er habe sich schon vorher tierisch auf seine Teilnahme gefreut, hätte sich aber nie vorstellen können, dass es eine so unvergessliche Zeit werden würde. Und davon will Nikita offenbar mehr, wie er selbstbewusst weiter erklärte: "Ich verspreche euch, dass ihr mich letzte Woche Freitag nicht zum letzten Mal bei 'Let’s Dance' gesehen habt."

Ob Nikita sein Versprechen halten kann? Er wäre ansonsten nämlich nicht der erste Profi-Tänzer, der das Format nach nur einer Staffel als Mentor wieder verlassen müsste: Oliver Tienken, der damals mit Angelina Kirsch (31) die Hüften kreisen ließ, Ilja Russo, der Sonja Kirchberger (55) das Tanzen beibrachte und Evgeny Vinokurov (29), der Evelyn Burdecki (31) im vergangenen Jahr über das Parkett führte, konnten jeweils tatsächlich nur eine Season lang "Let's Dance"-Luft schnuppern.

Instagram / nikitakuzmin2 Sabrina Setlur und Nikita Kuzmin, Ex-"Let's Dance"-Tanzpaar

Instagram / nikitakuzmin2 Nikita Kuzmin, Profi-Tänzer

Getty Images Sabrina Setlur und Nikita Kuzmin bei "Let's Dance"



