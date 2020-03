Hatten Sabrina Setlur (46) und Nikita Kuzmin (22) schon mit ihrem Let's Dance-Rauswurf gerechnet? Am gestrigen Freitagabend musste die Rapperin sich von ihrem Traum, Dancing Star 2020 zu werden, verabschieden – ihr Cha Cha Cha zu "On The Floor" hatte die Jury und das Publikum nicht ausreichend überzeugt. Schon in der vergangenen Woche hatten die beiden als Wackelkandidaten gezittert. Hatten Sabrina und Nikita ihr "Let's Dance"-Aus vielleicht schon kommen sehen?

Promiflash war bei der Show live vor Ort und hat nach ihrem Exit bei den offensichtlich enttäuschten Tänzern nachgehakt. Schnell wurde deutlich: Sabrina und Nikita waren völlig überrascht von ihrem Abgang! Das Duo meinte, sich seit der Performance in der Vorwoche enorm gesteigert zu haben. "Ich hatte eigentlich gedacht, dass es besser war...", betonte die Musikerin." Ich glaube, das war besser", stimmte ihr Mentor zu. "An jeder Kritik, die wir letztes Mal bekommen haben, haben wir gearbeitet."

Auf die Frage, ob nun Grübelstimmung aufgekommen sei, antwortete Sabrina: "Nein, das ist einfach zu frisch." Sie fügte hinzu: "Es ist Blödsinn, jetzt zu sagen: 'Das war der Grund, das war der Grund.' "Es ist einfach so und es ist traurig." Hattet ihr mit dem "Let's Dance"-Aus der beiden gerechnet? Stimmt ab!

Joshua Sammer/Getty Images Sabrina Setlur und Nikita Kuzmin bei "Let's Dance"

Thomas Burg / ActionPress Sabrina Setlur und Nikita Kuzmin bei "Let's Dance"

Joshua Sammer/Getty Images Daniel Hartwich, Sabrina Setlur und Nikita Kuzmin bei "Let's Dance"



