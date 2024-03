Abschied von Nikita Kuzmin bei "Strictly Come Dancing"?

Müssen sich die Fans wirklich verabschieden? Nikita Kuzmin (26) ist ein beliebter Profitänzer: Während er 2020 noch über das Tanzparkett von Let's Dance geschwebt war, ist er seit 2021 bei der britischen TV-Show Strictly Come Dancing zu sehen. In Kürze soll der Ukrainer auch bei der englischen Version von Promi Big Brother zu sehen sein – nun wird spekuliert, ob Nikitas Teilnahme an der Realityshow sein Tanz-Aus bedeutet!

"Die Chefs von Strictly sind völlig außer sich, nachdem sie erfahren haben, dass Nikita sich für die Konkurrenzshow angemeldet hat", äußert sich eine anonyme Quelle gegenüber The Sun. Der Insider betont, dass die Bosse der Tanzshow ihre Stars ungern in Konkurrenzshows sehen: "Sie möchten, dass ihr Talent ihnen exklusiv zur Verfügung steht. Sie sind der Meinung, dass 'Promi Big Brother' nicht das ist, was ihre Besetzung tun sollte."

Auf Instagram veröffentlicht Nikita derweilen einen kryptischen Post, der seinen Abschied andeuten könnte. "Ich vermisse all diese lieben Menschen und glücklichen Momente. Letzte Tourbilder übrigens", kommentierte er eine Reihe von Fotos mit seinen Kollegen. "Ich vermisse dich jetzt schon", schreibt ein trauriger Fan unter den Beitrag.

Getty Images Sabrina Setlur und Nikita Kuzmin bei "Let's Dance" 2020

Instagram / nikita__kuzmin Nikita Kuzmin, Tänzer

Instagram / nikita__kuzmin Nikita Kuzmin mit seinen Tanzkollegen

