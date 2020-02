Diese beiden können einfach niemals Finger noch Lippen voneinander lassen! Am Freitag wirbelte Laura Müller (19) als eine von insgesamt 14 Promis bei Let's Dance übers Tanzparkett. Während ihres Gruppentanzes schmiegte sich die 19-Jährige zwar ganz schön nahe an die Körper von Profitänzer Christian Polanc (41) und Nikita Kuzmin (22) – ihr Herz gehört natürlich aber nach wie vor Michael Wendler (47). Das bewies der Teenager auch gleich nach seiner heißen Salsa – denn vor Ort sorgte das Pärchen für noch heißere Kuschelmomente!

Promiflash war bei der Auftaktfolge des beliebten Tanzwettstreits im Studio und machte in den Werbepausen doch glatt ganz besonders süße Beobachtungen: Die Influencerin und der Schlagerstar fielen sich während der TV-Unterbrechungen glücklich in die Arme und turteln innig vor sich hin. Neben den extraengen Umarmungen tauschten Laura und der 47-Jährige außerdem gleich mehrere Lippenbekenntnisse aus. Ein Szenario, das sich übrigens gleich in mehreren Werbe-Spots wiederholte!

Ein Anblick, der die Aufmerksamkeit des Publikums ebenfalls erregte: Je später es wurde, desto häufiger und zärtlicher fasste Laura ihren Michael an den Hals – und flüsterte ihrem Auserwählten außerdem ein paar Worte ins Ohr. Na, ob ihr da wohl ein weiteres Mal "Baby, ich liebe dich so" über die Lippen ging?

Instagram / kathrin_menzinger Ein Teil des "Let's Dance"-Casts 2020

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

Anzeige

TV NOW Laura Müllers "Let's Dance"-Look 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de